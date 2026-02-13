„Wir erwerben ganze Blöcke“: Die Ukraine ist auf der Suche nach sowjetischen Heizkraftwerken in Europa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine sucht in Osteuropa aktiv nach sowjetischen Wärmekraftwerken und KWK-Anlagen und nimmt nach Möglichkeit die wertvollsten Anlagen mit, oft in ganzen Blöcken.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies Energieminister Denys Schmyhal während der Fragestunde der Regierung mit.

„Heute widmen wir der Zusammenarbeit mit unseren Energieunternehmen große Aufmerksamkeit. Natürlich besteht heute eine große Nachfrage nach Ausrüstung für die Reparatur von Wärmekraftwerken und KWK-Anlagen. Dementsprechend stellen die Partner Mittel zur Verfügung, und es wurde ein Fonds zur Unterstützung der ukrainischen Energiewirtschaft eingerichtet. Dieser Fonds hat bereits Anfragen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten“, erklärte Schmyhal.

Er betonte, dass es wichtig sei, dass die Beschaffung und die Wartezeit für die Herstellung der Ausrüstung zwischen vier und sechs Monaten betragen, weshalb nun ein neuer Ansatz vorgeschlagen werde – die Bildung einer Reserve aller notwendigen Ausrüstungen, damit diese schnell ersetzt und in Betrieb genommen werden können.

„Wir setzen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei der Suche nach alten Kraftwerken und Elektrizitätswerken sowjetischen Typs in Osteuropa fort. Wir finden solche Objekte“, fügte der Energieminister hinzu.

Ihm zufolge führen ukrainische Spezialisten eine Bewertung, Bestandsaufnahme und Analyse der Ausrüstung durch und nehmen sie in ganzen Blöcken mit.

„Konkrete Angaben kann ich natürlich derzeit nicht öffentlich machen, aber wir haben eine ganze Reihe solcher Objekte, die derzeit bearbeitet werden. Die Delegation hat gerade letzte Woche Besuche in mehreren osteuropäischen Ländern abgeschlossen, mit denen wir diesen Plan umsetzen werden“, schloss Schmyhal.