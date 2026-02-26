Russische Drohne beschädigt fünfstöckiges Gebäude in Krywyj Rih: zwei Personen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Krywyj Rih beschädigte ein Drohne der Russischen Föderation ein fünfstöckiges Gebäude, es gibt einen Verletzten.

In der Nacht zum 26. Februar beschädigten russische Invasoren mit einer Drohne ein fünfstöckiges Gebäude in Krywyj Rih, bei dem Angriff gab es Verletzte.

Quelle: : Vorsitzender des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, in sozialen Netzwerken, Vorsitzender der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, in Telegram

Direktes Zitat von Wilkul: „Krywyj Rih. Ein Schahed-Drohne traf ein fünfstöckiges Gebäude. Derzeit gibt es einen Leichtverletzten. Das Gebäude ist sichtbar beschädigt, viele Fenster sind zerbrochen.“

Details: : Es wird berichtet, dass in der Nähe des beschädigten Gebäudes ein Hilfszentrum eingerichtet wurde. Die Anlieferung von Baumaterialien wird erwartet.

Ergänzung: Später teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza, mit, dass zwei Personen verletzt wurden: ein 89-jähriger Mann und eine 82-jährige Frau.

„Durch den feindlichen Angriff ist in der Stadt ein Feuer ausgebrochen. Ein mehrstöckiges Gebäude wurde beschädigt“, erklärte der Leiter der Region.