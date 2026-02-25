Das Verteidigungsministerium hat eine Erklärung zur Auszahlung der Kampfzulagen für Januar abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verteidigungsministerium hat am 25. Februar alle erforderlichen finanziellen Mittel in voller Höhe an die Militäreinheiten überwiesen. Dies geht aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den nächsten Tagen alle Soldaten, die im Februar zusätzliche Zahlungen erhalten sollten, diese auf ihren Konten sehen werden. Die Auszahlungen beginnen ab morgen.