„Ich habe dem König ein solches iPad geschenkt“: Selenskyj zeigte in London, wie er die Angriffe der Russischen Föderation verfolgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Kommando verfügt über ein System, das es ermöglicht, die Angriffe der Russischen Föderation in Echtzeit zu verfolgen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die ukrainische Führung Zugang zu einem System habe, das es ermögliche, die Angriffe der Russischen Föderation und die Lage an der Front in Echtzeit zu verfolgen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Ansprache des Staatsoberhauptes vor dem britischen Parlament.