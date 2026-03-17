Die Stromabschaltungen am 18. März betreffen ausschließlich gewerbliche Kunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Mittwoch, dem 18. März, gelten in allen Regionen der Ukraine von 16:00 bis 21:00 Uhr Leistungsbegrenzungspläne für industrielle Verbraucher.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

Über Zeitpläne für die Bevölkerung hat „Ukrenerho“ keine Angaben gemacht.

Wie die Energieversorger erklären, ist der Grund für die Einführung der Einschränkungsmaßnahmen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Die Lage im Stromnetz kann sich ändern. Informationen zu Zeitpunkt und Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse finden Sie auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger in Ihrer Region“, heißt es seitens des Unternehmens.

„Ukrenerho“ rief dazu auf, nicht mehrere Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten.