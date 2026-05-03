Ukrenerho hat die Stromabschaltungen für Montag festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verbraucher werden gebeten, sparsam mit Energie umzugehen und energieintensive Prozesse auf die Tageszeit – von 10:00 bis 17:00 Uhr – zu verlegen.

In der Ukraine sind für Montag, den 4. Mai, keine Einschränkungen der Stromversorgung geplant. Dies teilte die Pressestelle von Ukrenerho mit.

Das Unternehmen forderte die Verbraucher auf, energieintensive Prozesse auf die Tageszeit – von 10:00 bis 17:00 Uhr – zu verlegen.

Während der Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – wird empfohlen, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte einzuschränken.

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben in der Nacht die Region Mykolajiw mit Drohnen angegriffen – Ziel war die Energieinfrastruktur.

Die Strompreise in Europa sind unter null gefallen