In der Ukraine ist der Stromverbrauch gestiegen; in sechs Regionen kam es zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge feindlicher Angriffe auf Energieinfrastruktureinrichtungen sind am Morgen des 13. Mai Verbraucher in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw, Poltawa, Sumy und Saporischschja von der Stromversorgung abgeschnitten.

Infolge feindlicher Angriffe auf Energieinfrastrukturobjekte sind am Morgen des 13. Mai Verbraucher in den Oblasten Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw, Poltawa, Sumy und Saporischschja von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

Überall dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Stromverbrauch gestiegen. Heute, am 13. Mai, lag er um 09:30 Uhr um 6,1 % höher als zur gleichen Zeit am Vortag – am Dienstag.

„Der Grund für diese Veränderungen ist das bewölkte Wetter fast im gesamten Gebiet der Ukraine. Dies führt zu einer geringen Effizienz der privaten Solaranlagen und einem entsprechenden Anstieg des Stromverbrauchs aus dem öffentlichen Netz“, erklären die Energieversorger.

Ihren Angaben zufolge ist es angesichts der Wetterbedingungen heute während des gesamten Tages erforderlich, sparsam mit Energie umzugehen. Sie rufen dazu auf, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte zwischen 18:00 und 22:00 Uhr so weit wie möglich einzuschränken.