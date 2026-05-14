Bei Mitgliedern der NKRE wurden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt – eine Erklärung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Rahmen eines Strafverfahrens wurden Ermittlungsmaßnahmen bei den Mitgliedern der Regulierungsbehörde Alexander Formagej und Konstantin Uschapowski durchgeführt.

Die Nationale Kommission für die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Kommunalwirtschaft (NKREKP) teilte mit, dass die Strafverfolgungsbehörden im April im Rahmen eines Strafverfahrens Ermittlungsmaßnahmen gegen die Mitglieder der Regulierungsbehörde Alexander Formagej und Konstantin Uschapowski durchgeführt haben. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung der Kommission vom 14. Mai hervor.

Die Kommission wies darauf hin, dass die Mitglieder der Regulierungsbehörde die Ermittlungsmaßnahmen unterstützt und alle rechtmäßigen Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden erfüllt hätten.

Die NKREK betonte zudem die Bedeutung der Einhaltung des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit, der Objektivität der vorgerichtlichen Ermittlungen sowie der Gewährleistung der Verfahrensrechte aller Verfahrensbeteiligten.

In der Erklärung wurde betont, dass die Regulierungsbehörde den Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkte Unterstützung gewährt, um eine umfassende, objektive und unparteiische Untersuchung zu gewährleisten.

Aufgrund der Notwendigkeit, die Geheimhaltung der Ermittlungen zu wahren, sehen sich die Mitglieder der NERC jedoch von öffentlichen Kommentaren ab.

Zur Erinnerung: Die Strafverfolgungsbehörden führten am Donnerstag Ermittlungsmaßnahmen im Stadtrat von Charkiw durch.

Ukrenerho beantragt eine Erhöhung des Tarifs für die Stromübertragung