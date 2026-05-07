Für die Zahlungen an die Notfallteams wurden aus dem Reservefonds des Staatshaushalts über 263 Millionen bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat Mittel aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für die Bezahlung von Mitarbeitern bereitgestellt, die nach feindlichen Angriffen auf kritische Infrastruktureinrichtungen an Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten beteiligt waren.

Die Regierung hat Mittel aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für die Bezahlung von Mitarbeitern bereitgestellt, die nach feindlichen Angriffen auf kritische Infrastruktureinrichtungen an Notfall- und Wiederaufbauarbeiten beteiligt waren.

Dies teilt das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Es handelt sich um die Unterstützung von Fachkräften aus den Bereichen Brennstoff- und Energiewirtschaft, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, anderen Tätigkeitsbereichen sowie dem Schienenverkehr.

Nach Angaben des Ministeriums beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf 263.460.000 Hrywnja. Davon gehen 196.680.000 Hrywnja an das Ministerium für Energie der Ukraine und 66.780.000 Hrywnja an das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten der Ukraine.

Der Beschluss sieht zudem Änderungen an früheren Regierungsverordnungen vor, wodurch die Auszahlungsbeträge für Januar und Februar 2026 erhöht werden können, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.