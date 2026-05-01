Das Kabinett hat mitgeteilt, wie es mit dem Programm „National Cashback“ weitergeht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einzelhändler verzeichnen während der Laufzeit des Programms einen Umsatzanstieg bei ukrainischen Waren um 7–9 %. Der Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine, Olexij Sobolew, teilte mit, dass das Programm „National Cashback“ weiterhin stabile Ergebnisse zeige.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine.