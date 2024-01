In den Vorkarpaten wird ein neuer Industriepark entstehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat bei einer Sitzung am Freitag, den 12. Januar, beschlossen, einen weiteren Industriepark in den Vorkarpaten zu schaffen. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal im Telegram bekannt.

Ihm zufolge geht es dabei um langfristige Investitionen von mehr als 5 Milliarden Hrywnja und die Schaffung von etwa zweitausend neuen Arbeitsplätzen.

„In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal im Haushalt Mittel für den Ausbau des Netzes von Industrieparks vorgesehen. Das sind 1 Milliarde Hrywnja, die der Entwicklung dieser Industriegebiete einen Schub geben werden“, sagte Schmyhal.

Darüber hinaus werden 3 Mrd. Hrywnja für die staatliche Unterstützung großer Investitionsprojekte in der Ukraine bereitgestellt. „Wir werden die Landwirtschaft, die Bauindustrie, die Gründung und den Ausbau von Verarbeitungsbetrieben unterstützen“, sagte der Ministerpräsident.

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass der Industriepark BF Terminal im Bezirk Beregovsky der Region Transkarpatien in das Register der Industrieparks aufgenommen wurde. Der Park wird sich auf die Herstellung von MDF- und CLT-Platten, Laminat und Parkett spezialisieren. Auf dem Gelände des Parks wird ein Umschlagskomplex betrieben werden.

„Es ist wichtig, dass die Produktionsabfälle der lokalen holzverarbeitenden Betriebe für die Herstellung von Produkten verwendet werden können. Daher wird die Schaffung des Parks einen verstärkten positiven Effekt auf die Wirtschaft der gesamten Region haben“, so das Ministerium.

BF Terminal ist der erste Park, der in diesem Jahr in das Register der Industrieparks aufgenommen wurde und der 74. in dieser Liste.