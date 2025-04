Die Russische Föderation kann den Terror mit einem Befehl beenden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vorschlag der Ukraine für einen Waffenstillstand auf zivile Objekte bleibt in Kraft. Aber es bedarf der ernsthaften Bereitschaft Russlands, darüber zu diskutieren, sagte der Präsident.

Das Aggressorland Russland hat zynische und brutale Angriffe auf Charkiw und Saporischschja gestartet. Odessa und andere Regionen wurden in der Nacht angegriffen. Wir sprechen hier von absolutem russischen Terror, der durch einen Befehl gestoppt werden kann. Dies schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 22. April, in Telegram.

„All dies ist absolut bewusster russischer Terror, der durch einen Befehl gestoppt wird, aber ein Befehl in Russland und für die russische Armee. Ostern hat es bewiesen, als es keinen Luftalarm in der Ukraine gab“, bemerkte der Staatschef.

Selenskyj erinnerte daran, dass die Ukraine angeboten hat, die Ruhe nach Ostern zu verlängern und zu vervollständigen.

„Unser Vorschlag einer Waffenruhe auf zivile Objekte bleibt ebenfalls in Kraft. Wir brauchen die ernsthafte Bereitschaft Russlands, darüber zu sprechen. Es gibt keine Hindernisse von ukrainischer Seite und es wird auch keine geben“, versicherte der ukrainische Regierungschef.