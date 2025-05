Russen greifen die Region Dnipro mit gelenkten Luftbomben an und beschädigen die Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Invasoren haben die Region Dnipro mit gelenkten Luftbomben, Drohnen und Artillerie angegriffen und dabei die Infrastruktur, Geschäfte und Wohnhäuser in verschiedenen Bezirken beschädigt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak in Telegram

** Die direkte Ansprache des Chefs der Region*: „Letzte Nacht hat die russische Armee die Gemeinde Novopavlivka im Bezirk Synelnykivka angegriffen. Sie haben eine gelenkte Fliegerbombe eingesetzt. Die Infrastruktur wurde zerstört. Die Menschen sind unversehrt. Der Feind schlug auch am Morgen in der Gegend zu. Und zwar bei einem Unternehmen in der Gemeinde Ilarionovska. Wir sind dabei, die Einzelheiten herauszufinden.“

Details: Ebenfalls in der Nacht feuerten die Angreifer Artillerie auf die Gemeinde Myrovka im Bezirk Nikopol. Und am Morgen griffen sie die Gemeinde Marhanezka mit einer Drohne an.

Laut Lyssak gab es keine Verletzten. „Der Luftalarm in der Region dauert an. Bleiben Sie an einem sicheren Ort“, resümierte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.