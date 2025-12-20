Selenskyj unterstützt die Idee eines trilateralen Treffens zwischen den USA, der Ukraine und Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Vereinigten Staaten hätten ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, den Vereinigten Staaten und Russland auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater (NSA) vorgeschlagen. Kiew unterstützt diese Idee.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Selenskyj dies, als er Fragen von Journalisten beantwortete.

Der Staatschef teilte mit, dass er von dem Vorschlag des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, erfahren habe, der sich derzeit in den Vereinigten Staaten aufhält und gestern Gespräche mit amerikanischen und europäischen Partnern über die Beendigung des Krieges geführt hat.

„Was Umjerow betrifft, so rief er mich an und sagte, dass Amerika ein trilaterales Treffen der nationalen Sicherheitsberater (NSA) – Amerika, Ukraine, Russland – vorschlägt“, sagte Selenskyj.

Gleichzeitig merkte der Präsident an, dass er nicht sicher sei, dass dieses Treffen etwas Neues bringen würde, fügte aber hinzu, dass ähnliche Treffen bereits in der Türkei stattgefunden und zu bestimmten Ergebnissen geführt hätten. Insbesondere die Rückgabe von gefangenen Militärs und Zivilisten. Daher unterstützt die Ukraine den amerikanischen Vorschlag.

„Wenn es jetzt ein Treffen geben kann, das die Blockade des Austauschs aufhebt, oder wenn das trilaterale NSA-Treffen zu einer Vereinbarung über ein trilaterales Treffen der Führer führen kann, kann ich nicht dagegen sein. Wir werden den US-Vorschlag unterstützen“, so Selenskyj abschließend.

