Eine Frau wurde in der Region Dnipro durch russische Angriffe verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 18. April griff die russische Armee den Bezirk Nikopol in der Region Dnipro mit Drohnen und Artillerie an und verletzte dabei eine 35-jährige Frau.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak

** Direkte* Ansprache: „Die Gemeinden Marhanezka, Pokrovska, Myrivska und Chervonohryhorivska im Bezirk Nikopol sind heute unter feindlichen Beschuss geraten. Der Angreifer hat Nikopol selbst angegriffen. Sie setzten Kamikaze-Drohnen und Artillerie ein.

Eine 35-jährige Frau wurde verletzt. Sie befindet sich in ambulanter Behandlung.“

Einzelheiten: Nach Angaben des Leiters wurden auch ein mehrstöckiges Gebäude, ein Privathaus, ein Verwaltungsgebäude, Geschäfte, nicht in Betrieb befindliche Gebäude, ein Bus und die Infrastruktur beschädigt.

Die russische Armee griff den Bezirk Sinelnykivka mit FPV-Drohnen an. In der Gemeinde Mezhivska wurden ein ungenutztes Gebäude und ein Spezialfahrzeug des staatlichen Rettungsdienstes beschädigt. Es wurde niemand getötet oder verletzt.