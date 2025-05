Trump braucht erneut zwei Wochen, um zu beantworten, ob er sich von Putin an der Nase herumführen lässt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat erneut bekräftigt, dass er Zeit braucht, um zu beantworten, ob er von dem russischen Diktator Wladimir Putin an der Nase herumgeführt wird.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit NBC News.

Während des Gesprächs wurde Trump an einen Beitrag erinnert, in dem er andeutete, dass der Kremlchef ihn „an der Nase herumführt“ und den Krieg in der Ukraine möglicherweise nicht beenden will.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass er Ende April in einem Gespräch mit Journalisten sagte, er brauche zwei Wochen, um zu beantworten, ob er Putin vertraue.

Jetzt, in einem Interview mit NBC, sagte er auf die Frage, ob Trump Putin unterschätzt habe, er brauche noch ein paar Wochen oder einen Monat.

„Nein. Ich werde es Ihnen in einem Monat oder in ein paar Wochen sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber eines kann ich Ihnen sagen: Seine Ambitionen wurden weitgehend gebremst, als er erkannte, dass ich nun den Prozess anführe. Denn er hat niemanden in Europa ernst genommen – er hat sie nicht einmal zurückgerufen“, sagte Trump.

Trump ändert seine Meinung über Putin

Vor fünf Tagen, am 30. April, zeigte Trump in einem Interview mit ABC, dass er immer noch glaubt, dass Putin versucht, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Obwohl er einige Tage zuvor den oben erwähnten Beitrag veröffentlicht hatte, in dem er angesichts des verstärkten russischen Beschusses das Gegenteil behauptete.

Zur gleichen Zeit schrieb Politico nach der Beerdigung von Papst Franziskus und einer Reihe von Treffen mit Trump im Vatikan, dass er endlich davon überzeugt sei, dass Putin ihn „an der Nase herumführt“.