Die Steuerbehörde hat ungewöhnliche Bescheide an Unternehmen verschickt: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Steuerbehörden haben ihren Ansatz im Umgang mit Unternehmen geändert und setzen zum ersten Mal auf Prävention statt auf Bestrafung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die staatliche Steuerbehörde der Ukraine.

Der Staatliche Steuerdienst der Ukraine hat eine neue Ebene der Kommunikation mit der Wirtschaft erreicht. Zum ersten Mal wurden Unternehmer nicht mit Geldstrafen belegt, sondern vor möglichen Verstößen im Zusammenhang mit Barzahlungen gewarnt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Probleme zu vermeiden, noch bevor Verstöße entdeckt werden.

Die Unternehmen haben einen Hinweis erhalten: Melden Sie Bargeld oder drohen Sie mit einer Prüfung

Mehr als 1.000 Einzelhändler haben über ihre elektronischen Konten Informationsmitteilungen erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, Transaktionen zu überprüfen, bei denen es sich möglicherweise um nicht gemeldete Barzahlungen über Zahlungsverkehrsregister (Payment Transaction Registers, PTRs) gehandelt hat. Im März 2025 fanden die Steuerbehörden keine Bargeldtransaktionen in ihren Belegen, was Verdacht erregte.

Ruslan Kravchenko, Leiter des staatlichen Steuerdienstes, erklärte, dass solche Briefe ausschließlich präventiven Zwecken dienen. Den Unternehmen wurde angeboten, mögliche Mängel selbst zu beseitigen, um in Zukunft tatsächliche Kontrollen zu vermeiden, zu denen der STS laut Steuergesetzbuch berechtigt ist, wenn es Anzeichen für Verstöße gibt

Dieser Ansatz ist nach Angaben des Leiters der Behörde Teil einer neuen Strategie, die darauf abzielt, freiwillige Steuerzahlungen zu fördern, anstatt nur mit Sanktionen zu reagieren. Der Zweck einer solchen Warnung ist es, das Vertrauen in den Steuerdienst zu erhöhen und die Finanzdisziplin zu stärken.