Die ukrainische Sofiya Lyskun, Teilnehmerin an zwei Olympischen Spielen, hat die russische Staatsbürgerschaft angenommen. In einem Kommentar an die russischen Massenmedien sprach sie über den angeblichen Druck in der Ukraine.

Die ukrainische Weltmeisterin im Tauchen, Sofia Lyskun, hat die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Das sagte die Sportlerin selbst in einem Kommentar für die russischen Massenmedien.

Sie sagte insbesondere, dass sie nicht in Kiew trainieren konnte, also ging sie nach Polen und entschied sich dann im dritten Jahr des Krieges aufgrund von „Problemen mit den Trainern“, die Staatsbürgerschaft zu wechseln.

„Wir begannen, für Trainingslager nach Polen zu reisen und blieben oft dort, weil es unmöglich war, in Kiew zu bleiben. Es gab viele verschiedene Nuancen, weswegen ich mich schließlich an einen Psychotherapeuten und Psychiater wandte“, bemerkte Lyskun.

Der Springerin zufolge ignorierte die Ukraine angeblich professionelle Standards und kritisierte sie für ihre Beziehungen zu ihrem ersten Trainer, der nach Moskau zog, sowie für die Kommunikation mit russischen Athleten.

Lyskun wurde in Luhansk geboren und spielte bis 2025 für die ukrainische Nationalmannschaft. Als Mitglied der ukrainischen Nationalmannschaft hat sie 12 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen.

Insbesondere bei der Weltmeisterschaft 2025 gewann sie zwei Medaillen bei den Europameisterschaften im Tauchen: Gold im gemischten Teamwettbewerb und Silber im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm.