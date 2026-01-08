Mit Gewalt gedroht: Zwei Erpresser wurden in Dnipro festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Verdächtigen drohten dem Opfer und seinen Familienmitgliedern mit körperlicher Gewalt und bestanden auf der Übergabe von 35.000 Dollar nicht existierender Schulden.

In Dnipro haben Gesetzeshüter zwei Einwohner wegen des Verdachts der Erpressung von 35 Tausend Dollar „für falsches Verhalten“ festgenommen. Darüber berichtet die regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag, den 8. Januar.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall während eines Urlaubs in einem der Restaurants in der Stadt Dnipro, wo es einen Konflikt zwischen zwei Unternehmen gab. Danach begannen zwei Männer, die sich als „kriminelle Autoritäten“ vorstellten und behaupteten, angeblich Einfluss in der Stadt zu haben, von dem Opfer eine nicht existierende Schuld von 35 Tausend Dollar zu verlangen. Als Grund gaben sie sogenanntes „falsches Verhalten“ an.

Wie bereits erwähnt, drohten die Verdächtigen dem Opfer und seinen Familienmitgliedern körperliche Gewalt an und bestanden auf der Überweisung des Geldes.

Am 6. Januar nahmen die Gesetzeshüter die Angreifer fest, als sie den ersten Teil der unrechtmäßigen Leistung – 10 Tausend Dollar – entgegennahmen. Sie wurden wegen des Verdachts der Erpressung durch vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen unter Kriegsrecht gemäß Teil 4 des Artikels 189 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Derzeit haben sich die Angeklagten für eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft ohne das Recht auf Kaution entschieden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Charkiw Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Nationalen Polizei die Aktivitäten einer Gruppe aufgedeckt und gestoppt haben, die Geld von Anwohnern erpresst hat.

Erpresserbande in Mykolajiw verhaftet