Im vergangenen Jahr wurde Polen zum wichtigsten Kokslieferanten der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Zeitraum Januar-November 2025 haben die ukrainischen Stahlhersteller die Importe von Koks und Halbkoks im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf 642,8 Tausend Tonnen erhöht.

Berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Berechnungen des GMK-Zentrums, die auf Daten des staatlichen Zolldienstes beruhen.

Fast die gesamten Koks- und Halbkokseinfuhren der Ukraine entfielen in diesem Zeitraum auf Polen, dessen Anteil 94% erreichte.

Im vergangenen Jahr importierte die Ukraine 602,01 Tausend Tonnen Koks aus Polen. Darüber hinaus importierte die Ukraine 27,67 Tausend Tonnen Koks aus Indonesien und 13,06 Tausend Tonnen aus der Tschechischen Republik.

Das GMK-Zentrum stellt fest, dass im Zeitraum 2013-2024 die Kokskohleproduktion in der Ukraine um 74% und die Koksproduktion um fast 85% zurückging. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Bergwerke und Kokereien in den nicht staatlich kontrollierten Gebieten verblieben sind – 64% der Gesamtmenge.

Analysten zufolge benötigt die Ukraine etwa 3,2 Millionen Tonnen Koks pro Jahr, um das derzeitige Produktionsniveau von bis zu 6,5 Millionen Tonnen Konverter- und Rohstahl und 1,3 Millionen Tonnen kommerzielles Roheisen aufrechtzuerhalten.