In einem Dorf in der Region Lwiw wurden überhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung hat Empfehlungen abgegeben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 27. Januar haben Spezialisten des regionalen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention in Lwiw eine vorübergehende Überschreitung der Kohlenmonoxidwerte im Dorf Smilne in der Oblast Lwiw festgestellt.

Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lwiw (Regionale Militärverwaltung), Maxym Kozytskyj, mit.

Ihm zufolge ist dies auf einen frühmorgendlichen Angriff einer feindlichen Drohne auf eine Infrastruktureinrichtung im Bezirk Zolochiv zurückzuführen.

Er versicherte, dass die Situation unter Kontrolle ist. Der Strahlungshintergrund ist normal.

„Menschen mit chronischen Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Smilne leben, wird geraten, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Wenn Sie nach draußen gehen müssen, benutzen Sie eine Einwegmaske. Verzichten Sie vorübergehend auf die Belüftung der Räumlichkeiten“, empfahl Kozitsky.

Außerdem fügte er hinzu, dass die Experten die Labortests fortsetzen, um die Windrichtung zu bestimmen.

Zur Wiederholung:

Am 27. Januar gerieten nach einem russischen Angriff Ölprodukte in der Stadt Brody in der Region Lwiw in Brand und Rauch breitete sich aus.