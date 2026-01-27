Angriff auf Brody: Rauch und ein stechender Geruch in der Stadt, Unterrichtsausfall in den Schulen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben eine Infrastruktureinrichtung in Brody angegriffen. Rauch steigt in der Stadt auf und ein unangenehmer Geruch wird wahrgenommen.

In Brody in der Region Lwiw kam es nach dem Angriff der Russen zu Rauch durch brennende Ölprodukte. Der Unterricht in den Schulen wurde abgesagt. Darüber berichtete der Pressedienst der Stadtverwaltung am Dienstag, den 27. Januar.

„Am Morgen hat der Feind einen Angriff auf die Infrastruktur in Brody verübt. Alle relevanten Dienste sind vor Ort im Einsatz. Außerdem messen Spezialisten die Luftindikatoren. Über die Ergebnisse werden wir später berichten. Im Moment liegt der Rauch über der Stadt und ein unangenehmer Geruch ist zu spüren. Wir bitten Sie, Fenster und Türen fest zu schließen und wenn möglich, die Bewegung auf den Straßen einzuschränken“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Unterricht in den Schulen heute ausfällt, und die Kindergärten, die bereits Schüler aufgenommen haben, werden mit fest verschlossenen Fenstern und Türen arbeiten.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Morgen des 27. Januar einen Schlag gegen die Infrastruktur der Region Lwiw geführt haben. In der Nacht griffen die Russen die Region Mykolajiw mit Drohnen an und zielten dabei auf die Energieinfrastruktur.