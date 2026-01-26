Die Ukrainer sind vor Stromausfällen am 27. Januar gewarnt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Verbesserte Zeitpläne für Stromabschaltungen und die Aufhebung von Notabschaltungen sind nur möglich, wenn es nicht zu einem neuen massiven Beschuss durch Russland kommt.

Am Dienstag wird es in den Regionen der Ukraine wieder zu Stromausfällen kommen. Dies meldete Ukrenerho am Montag, den 26. Januar.

„Morgen … werden in allen Regionen der Ukraine Pläne für stündliche Stromabschaltungen und Pläne für Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, hieß es in der Erklärung.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass der Grund für diese Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

Die Ukrainer wurden vor möglichen Veränderungen im Energiesystem gewarnt und aufgefordert, sich auf den offiziellen Seiten des Oblenergo über den Zeitpunkt und den Umfang der Anwendung von Abschaltungen an einer bestimmten Adresse zu informieren.

„Wenn der Strom planmäßig erscheint – bitte verbrauchen Sie ihn sparsam!“, heißt es in Ukrenerho weiter.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Montagabend die Energieanlagen in zwei Regionen der Ukraine angegriffen haben. Seit dem Morgen sind Notstromabschaltungen in Kiew und in Kyjiwshchyna sowie in „mehreren weiteren Regionen“ in Kraft.

