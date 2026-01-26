Die Russen haben Saporischschja über Nacht zum zweiten Mal angegriffen: Privathäuser in der Stadt wurden beschädigt (Fotos)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 26. Januar griffen die Russen Saporischschja zweimal an. Nach dem zweiten Angriff brach in der Stadt erneut ein Feuer aus, und es gibt Berichte über beschädigte Häuser.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

„Der Feind hat Saporischschja über Nacht zum zweiten Mal angegriffen. Er schlug viermal zu. Privathäuser wurden beschädigt. Eines der Häuser hat Feuer gefangen. Die Rettungskräfte haben das Feuer bereits gelöscht“, heißt es in der Erklärung.

Foto: die Folgen des zweiten russischen Angriffs auf Saporischschja am 26. Januar (t.me/ivan_fedorov_zp/32603)

Iwan Fedorow fügte hinzu, dass nach vorläufigen Angaben keine Menschen verletzt worden seien.

Beschuss von Saporischschja und der Region