Gespräche in Abu Dhabi: Selenskyj verrät Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der zweitägigen Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Delegationen der Ukraine, der USA und Russlands den gesamten 20-Punkte-Friedensplan diskutiert.

Die Ukraine, die USA und Russland haben bei den Gesprächen in Abu Dhabi den gesamten 20-Punkte-Friedensplan erörtert, und die Zahl der problematischen Punkte im Verhandlungsprozess ist zurückgegangen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Staatsoberhäuptern Litauens und Polens in Vilnius am Sonntag, den 25. Januar.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Russland seit langem versucht, sein Ziel, die Ukraine aus dem Osten des Landes zu vertreiben, zu verwirklichen. Die russische Armee ist jedoch noch nicht in der Lage, dies an der Front zu erreichen.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Position der Ukraine unverändert bleibe: Die territoriale Integrität des Staates müsse respektiert werden, und die Ukraine kämpfe um ihr Land.

Dem Staatschef zufolge unterscheiden sich die ukrainische und die russische Position grundlegend. Gleichzeitig versucht die US-Seite, mögliche Kompromisslösungen zu finden.

„Wir setzen darauf, dass wir in einem trilateralen Format kommunizieren. Das sind solche ersten Schritte, um einen Kompromiss zu finden. Aber für einen Kompromiss ist es notwendig, dass alle Parteien zu einem Kompromiss bereit sind – auch die amerikanische Seite“, sagte Selenskyj.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die zweitägigen trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland am 24. Januar in Abu Dhabi zu Ende gingen. Eines der Themen des trilateralen Treffens waren die Parameter für das Ende des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Die Militärs legten auch eine Liste von Themen für weitere Treffen fest.