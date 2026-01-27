Im letzten Jahr erhielt der Haushalt mehr als 14,4 Mrd. Hrywnja an "Google-Steuer"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die größten Steuerzahler bleiben die weltweit führenden digitalen Unternehmen: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.

Im Jahr 2025 brachte die „Google-Steuer“ mehr als 14,4 Milliarden Hrywnja in den Haushalt ein. Dies sind die Gelder, die von Gebietsfremden gezahlt werden, die elektronische Dienstleistungen an Privatpersonen im Zollgebiet der Ukraine erbringen und als Mehrwertsteuerzahler registriert sind, sagte die amtierende Leiterin des staatlichen Steuerdienstes Lesya Karnaukh.

Es wurde festgestellt, dass 150,1 Millionen Euro und 177,4 Millionen US Dollar gezahlt wurden.

Der Kreis der Zahler wird Berichten zufolge immer größer. Im Jahr 2025 haben sich 12 neue Nicht-Residenten als Mehrwertsteuerzahler registriert. Ab Anfang 2026 – 5 weitere Unternehmen. Insgesamt gibt es in der Ukraine bereits 150 nicht-ansässige Mehrwertsteuerzahler im Bereich der elektronischen Dienstleistungen.

Der Steuerdienst erinnerte daran, dass die Pflicht zur Registrierung als MwSt.-Zahler für Nicht-Residenten entsteht, wenn in den letzten 12 Monaten das Volumen der Lieferung von elektronischen Dienstleistungen in der Ukraine den Betrag von 1 Mio. Hrywnja übersteigt.