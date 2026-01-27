Die Suchaktionen in Odessa nach dem Angriff der Russischen Föderation sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Odessa hat durch einen weiteren Angriff der russischen Truppen drei Menschen verloren. Insgesamt wurden 25 Menschen verletzt.

Bei dem russischen Angriff auf Odessa wurden drei Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Die Such- und Rettungsarbeiten in der Stadt sind abgeschlossen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergei Lyssak am Dienstag, den 27. Januar mit.

„Die Such- und Rettungsarbeiten sind abgeschlossen. Leider hat Odessa durch den feindlichen Angriff drei Menschen verloren. Mein aufrichtiges Beileid an die Angehörigen und Freunde. Insgesamt wurden 25 Menschen verletzt. Ich wünsche ihnen baldige Genesung“, sagte Lyssak.

Zur gleichen Zeit am Ort des feindlichen Angriffs weiterhin die Folgen zu beseitigen.

Insbesondere die öffentlichen Versorgungsbetriebe arbeiten verstärkt weiter: Sie beseitigen Trümmer und räumen Durchgänge frei.

Insgesamt sind 26 Einheiten mit Spezialausrüstung im Einsatz. 56 Mitarbeiter der städtischen Dienste sind im Einsatz. 380 m³ Trümmer wurden bereits entfernt.

Lyssak erinnerte daran, dass die Einsatzleitung weiterhin vor Ort tätig ist.

„Die Bewohner der betroffenen Häuser können sich dorthin begeben, um Dokumente für materielle Hilfe aus dem städtischen Haushalt und Beratungen über Entschädigungen im Rahmen des staatlichen Programms eVestoration zu erstellen“, fügte er hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass Retter unter den Trümmern die Leiche des dritten Toten durch den Streik „Schahed“ in Odessa gefunden haben.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass die Russen 52 Angriffsdrohnen nach Odessa geschickt haben.