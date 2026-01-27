Generalstab: Verteidigungskräfte treffen feindliche Flugabwehranlage auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Dienstagabend haben ukrainische Verteidigungskräfte ein russisches Tor-M2-Flugabwehrraketensystem auf der vorübergehend besetzten Krim zerstört.

Quelle: Generalstab in den sozialen Medien

Wörtlich: „Im Rahmen der Reduzierung des Offensivpotenzials des russischen Aggressors haben Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum 27. Januar ein Tor-M2-Flugabwehrraketensystem in der Nähe des Dorfes Kacha auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der ukrainischen Krim zerstört.“

Einzelheiten: Der Generalstab stellt fest, dass das Ausmaß des Schadens noch geklärt wird.