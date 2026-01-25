Der ehemalige Minister sprach über den Gasverbrauch in der Ukraine: unter dem Normalwert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Temperaturen entnimmt die Ukraine derzeit durchschnittlich 52 Millionen Kubikmeter pro Tag aus den unterirdischen Gasspeichern (UGS), einschließlich der Importe, während es im letzten Jahr in diesem Zeitraum 50 Millionen Kubikmeter pro Tag waren.

Dies gab der ehemalige Energieminister Olha Buslavets bekannt.

„An einigen Tagen wurde aufgrund der unterdurchschnittlichen Temperaturen und einer erhöhten Gaserzeugung ein Verbrauch von bis zu 140 Millionen Kubikmetern pro Tag beobachtet, was einer der höchsten Werte seit Beginn des Krieges ist“, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite.

Nach Angaben von Buslavets ist die gesamte inländische Gasproduktion der Ukraine trotz des Beschusses fast vollständig wieder angelaufen.

Nach Angaben des ukrainischen Gasfernleitungsnetzbetreibers (GTSOU) schwankten die Netto-Gasimporte in die Ukraine (einschließlich Reexporte und Kurzstreckentransit von 3-6 Mio. m3/Tag) in den letzten Tagen zwischen 19 und 21 Mio. m3/Tag.

Die Importe kommen aus Ungarn, Polen, der Slowakei und geringen Mengen aus Moldawien/Rumänien.

Um es kurz zu machen:

Zum Ende dieser Woche belaufen sich die Erdgasreserven in den ukrainischen UGS-Anlagen auf 11,2 Mrd. Kubikmeter pro Tag (einschließlich 4,7 Mrd. Kubikmeter pro Tag aus der Langzeitspeicherung), das sind 30% oder 2,6 Mrd. Kubikmeter pro Tag mehr als im letzten Jahr.