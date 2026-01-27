Die Russische Föderation hat einen Drohnenangriff auf die Energieinfrastruktur in Mykolajiwshchyna durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Außerdem wurden bei einem russischen Angriff ein Privathaus zerstört und zwei weitere in der Gemeinde Olshanska beschädigt.

Russische Truppen haben in der Nacht Mykolajiwshchyna mit Drohnen angegriffen und den Hauptangriff auf die Energieinfrastruktur gerichtet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Dienstag, den 27. Januar, in Telegram.

„In der Nacht hat der Feind das Gebiet mit unbemannten Flugzeugen vom Typ Schahed 131/136 und Imitationsdrohnen verschiedener Typen angegriffen und den Hauptschlag auf die Energieinfrastruktur gerichtet“, schrieb er.

Nach Angaben von Kim wurde ein Privathaus zerstört und zwei weitere wurden durch den Angriff und herabfallende Trümmer von abgeschossenen Drohnen in der Gemeinde Olshanska beschädigt. Eine 59-jährige Frau wurde verwundet. Der Zustand des Opfers ist ernst, sie wurde in ein Krankenhaus in Mykolajiw eingeliefert. Alle notwendige medizinische Hilfe wird geleistet.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am 25. Januar in der Region Mykolajiw Energieanlagen angegriffen haben, ein Energiearbeiter wurde verwundet. Am Abend des 26. Januar verursachte der russische Angriff auf Charkiw schwere Schäden an den Energieinfrastrukturanlagen. Fast 80 Prozent der Stadt und der Region waren ohne Licht.