Russland griff mit 165 Drohnen an, darunter eine Jet-Drohne: Es gab Treffer und Abstürze an 23 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 27. Januar zerstörten die ukrainischen Luftverteidigungskräfte 135 Angriffsdrohnen von 165 russischen UAVs verschiedener Typen.

In der Nacht zum 27. Januar griffen die russischen Angreifer mit 165 Angriffsdrohnen des Typs Schahed an, darunter Jet-, Gerbera-, Italmash- und andere Drohnentypen, davon etwa 100 Schaheds.

Quelle: Luftwaffenkommando

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 8.00 Uhr morgens 135 feindliche UAVs im Norden, Süden, Zentrum und Osten des Landes abgeschossen und vernichtet.

Die Luftabwehr registrierte 24 abgeschossene Drohnen an 14 Orten sowie den Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an 9 Orten.

Der Luftangriff wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, mehrere feindliche UAVs befinden sich im Luftraum.