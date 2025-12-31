Mehr als 20 Länder haben sich bereits der PURL-Initiative angeschlossen, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vierundzwanzig Länder haben sich bereits der PURL-Initiative zum Kauf von US-Waffen für die Ukraine angeschlossen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich danke Rumänien und Kroatien dafür, dass sie der PURL beigetreten sind und die ersten Beiträge zu dem Programm angekündigt haben. Dies ist eine wichtige Initiative, die es uns ermöglicht, amerikanische Waffen zu kaufen und unsere Verteidigung zu stärken. Dabei handelt es sich insbesondere um Raketen für Patriot und andere Mittel, die wir brauchen“, schrieb Selenskyj.

Ihm zufolge haben sich seit dem Start der PURL im August bereits 24 Länder dieser Initiative angeschlossen: Die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland, Kanada, Estland, Lettland, Litauen, Island, Finnland, Belgien, Spanien, Luxemburg, Portugal, Slowenien, Polen, Australien, Griechenland, Neuseeland, Nordmazedonien, Montenegro, Rumänien und Kroatien.

Die Gesamtsumme der Beiträge belief sich auf 4,3 Milliarden Dollar, darunter fast 1,5 Milliarden Dollar allein im Dezember.

„Dank dieser Hilfe konnten wir bereits acht Hilfspakete schnüren und sind dabei, zwei weitere zu füllen. Wir sind allen dankbar, die der Ukraine in diesem Jahr geholfen haben und werden sie auch 2026 weiter unterstützen. Wir bringen der Ukraine und ganz Europa Frieden und garantierte Sicherheit näher“, so der Präsident.

PURL-Programm