Die Ukraine wird 85 Millionen Euro für zusätzliche Gaseinkäufe erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Arbeiten zur Beschaffung eines entsprechenden Zuschusses von einem europäischen Land sind bereits abgeschlossen, sagte Denys Schmyhal.

Die Ukraine wird über die EBRD-Instrumente 85 Mio. Euro erhalten, die für den Kauf von zusätzlichem Gas verwendet werden sollen. Dies gab der Erste Stellvertretende Ministerpräsident für Energie Denys Schmyhal am Dienstag, den 27. Januar, auf Telegram bekannt.

„Wir werden 85 Millionen Euro über EBRD-Instrumente für den Kauf zusätzlicher Gasmengen für die Ukraine bereitstellen. Die Arbeiten zur Erlangung eines entsprechenden Zuschusses von einem europäischen Land sind bereits abgeschlossen“, schrieb er.

Laut Schmyhal wurde dies bei einem Gespräch mit der Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Odile Renault-Basso besprochen.

„Ich habe die EBRD über die schwierige Situation im ukrainischen Energiesystem aufgrund der durch die russischen Streiks verursachten Schäden informiert. Die Reparaturmannschaften arbeiten derzeit daran, Licht und Wärme wiederherzustellen. Die Arbeiten gehen rund um die Uhr weiter“, fügte der Beamte hinzu.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung der EBRD für die ukrainischen Unternehmen Ukrenerho und Ukrhydroenergo dazu beiträgt, Reparaturen und Ausrüstungen bereitzustellen und neue Lösungen zu implementieren, um sicherzustellen, dass die Menschen Licht und Wärme haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine vor der Heizperiode 13,2 Milliarden Kubikmeter Gas angesammelt hat, aber Importe von mehr als 4 Milliarden Kubikmetern Gas erforderlich sind, um einen stabilen Übergang über den Winter zu gewährleisten.

Russische Angriffe auf den Energiesektor werden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft