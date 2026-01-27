Die Ukraine wird ihre Gasimporte aus Polen erhöhen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im vergangenen Jahr wurden 2,1 Mrd. m³ Gas über Polen geliefert – mehr als 30 Prozent des gesamten Importvolumens.

Ab Anfang Februar wird die Ukraine die Kapazität für Gasimporte aus Polen schrittweise auf 18,4 Mio. Kubikmeter pro Tag erhöhen. Dies gab der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal am Dienstag, den 27. Januar, in Telegram bekannt.

Ihm zufolge haben sich der polnische Gastransportsystembetreiber Gaz-System und der ukrainische Gastransportsystembetreiber Gaz-System auf eine schrittweise Erhöhung der Kapazität für Gasimporte von 15,3 Millionen Kubikmeter auf 18,4 Millionen Kubikmeter pro Tag geeinigt.

„Dies ist eine wichtige Vereinbarung, um eine stabile Wärmeversorgung für ukrainische Haushalte, Krankenhäuser, Schulen und kritische Infrastrukturen sicherzustellen“, sagte der Beamte.

Er sagte, dass die polnische Richtung der Ukraine Zugang zu verschiedenen Gasquellen verschafft und einer der Schlüssel für Importe bleibt.

„Im Jahr 2025 wurden 2,1 Milliarden Kubikmeter Gas über Polen geliefert – mehr als 30% der gesamten Importe, darunter etwa 600 Millionen Kubikmeter US-LNG“, fügte Schmyhal hinzu und dankte den polnischen Partnern für ihre konsequente Unterstützung der Ukraine.

Zuvor war am Dienstag bekannt geworden, dass die Ukraine 85 Millionen Euro für den Kauf von Gas über die Instrumente der EBRD erhält. Die Mittel werden im Rahmen des Zuschusses zur Unterstützung der Energiestabilität bereitgestellt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine vor der Heizperiode 13,2 Milliarden Kubikmeter Gas angesammelt hat, aber mehr als 4 Milliarden Kubikmeter Gas importieren muss, um einen stabilen Winter zu gewährleisten.

Norwegen stellt 400 Mio. $ zur Unterstützung der Ukraine bereit