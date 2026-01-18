Die Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen haben die Abfertigung von beladenen Lastwagen ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Datenbank für die Abfertigung von Lastwagen mit Ladung, die aus der Ukraine fahren, wurde an den Kontrollpunkten Medyka und Hrebenne an der ukrainisch-polnischen Grenze vorübergehend ausgesetzt.

Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst mit

Die Datenbank des polnischen Zolldienstes arbeitet am Grenzübergang Korczowa in einem langsamen Modus.

Leere Lastwagen werden wie üblich abgefertigt.

Andere Verkehrsmittel (Autos, Busse, Fußgänger) durchlaufen die Grenz- und Zollabfertigung ohne Änderungen.

Vorläufigen Informationen zufolge wird die polnische Zolldatenbank voraussichtlich am 18. Januar 2026 um 22:00 Uhr (ukrainische Zeit) den vollen Betrieb wieder aufnehmen.

„Bitte beachten Sie, dass die Beschränkungen für Lastwagen mit Fracht gelten, die die Ukraine über die Kontrollpunkte Shehyni und Rava-Ruska verlassen. Am Kontrollpunkt Krakivets erfolgt die Frachtabfertigung in einem langsamen Modus“, betonten die Grenzschützer.

Die Autofahrer werden gebeten, diese Informationen bei der Planung ihrer Route zu berücksichtigen.

Zur Erinnerung:

Am Kontrollpunkt Uschhorod-Vysne Nemecke an der Grenze zwischen der Ukraine und der Slowakei wurde offiziell ein Fußgängerübergang eingerichtet.