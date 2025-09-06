Polnische Demonstranten haben den Grenzübergang Medyka zur Ukraine blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Polnische Demonstranten haben den Grenzübergang Medyka an der Grenze zur Ukraine blockiert und lassen ukrainische Lastwagen nicht in beide Richtungen passieren.

Quelle: Oberst Andrij Demtschenko, Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Direkte Rede: „Am Samstag um 12:50 Uhr Kiewer Zeit begannen polnische Demonstranten mit einer Verkehrsblockade vor dem Kontrollpunkt Medyka, der dem ukrainischen Kontrollpunkt Shehyni gegenüber liegt. Vorläufigen Informationen zufolge werden die Beschränkungen mindestens 6 Stunden andauern, wobei eine Verlängerung möglich ist.“

Einzelheiten: Der Sprecher des Grenzschutzdienstes erklärte, dass die Verkehrsbeschränkungen nur für Lastwagen gelten. Autos und Busse können den Grenzübergang wie gewohnt passieren.

Nach Angaben von Demtschenko sind derzeit 681 Lastwagen in der elektronischen Warteschlange für die Ausreise aus der Ukraine registriert. Auf die Einreise in die Ukraine warten etwa 100 Lastwagen, die sich bereits auf einem speziell eingerichteten Parkplatz befinden. Nichts wird sie daran hindern, abgefertigt zu werden.

Der Veranstaltungsort befindet sich etwa einen Kilometer vom polnischen Kontrollpunkt Medyka entfernt.

Die Grenzbeamten versprechen, Sie über alle Änderungen oder Komplikationen im Verkehr zu informieren.