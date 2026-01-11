Am Montag wird es starken Frost geben: bis zu -20° in Kiew und den nördlichen Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 12. Januar Frost bis -20° in der Ukraine, mit Schnee und Eis an einigen Orten. Wettervorhersage des ukrainischen Wetterzentrums.

Am Montag, den 12. Januar, wird in der gesamten Ukraine Frost erwartet, mit Temperaturen von bis zu -20° in der Nacht im nördlichen Teil und in der Region Kiew.

class=MsoNoSpacing* Bewölktes Wetter in der Ukraine mit Auflockerungen. In den meisten westlichen Regionen und in der Region Winnyzja wird es leichten Schnee geben, im Rest des Territoriums wird es keinen nennenswerten Niederschlag geben.

Auf den Straßen gibt es manchmal eine Eisdecke. Westlicher, nordwestlicher Wind, 5-10 m/s.

Temperatur im Norden nachts 15-20°, tagsüber 10-15° unter Null; im Süden, in Transkarpatien und Prykarpattien nachts 6-11°, tagsüber 2-7° unter Null; im Rest des Landes 12-17° nachts, tagsüber 7-12° unter Null.

In Kiew und der Region wird es wolkig mit Auflockerungen sein. Keine nennenswerten Niederschläge.

Auf den Straßen wird es an einigen Stellen eine Eisschicht geben. Westwind, 5-10 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts bei 15-20°, tagsüber bei 10-15° unter Null, in Kiew nachts bei 17-19° und tagsüber bei 13-15° unter Null.