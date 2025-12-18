Die Besatzung der ukrainischen Mi-24 starb während eines Kampfeinsatzes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einheiten der 12. separaten Heeresfliegerbrigade leisten Feuerunterstützung, führen Luftaufklärung, Luftlandung und Evakuierung von Personal aus dem Kampfgebiet durch.

Bei einem Kampfeinsatz am 17. Dezember ist die Besatzung eines ukrainischen Mi-24 Hubschraubers ums Leben gekommen. Dies meldete der Pressedienst der 12. separaten Brigade der Heeresfliegerei, die nach General-Chorunge Wiktor Pavlenko benannt ist, am Donnerstag, den 18. Dezember.

„Heute hängt eine schwarze Wolke über unserer Fliegerfamilie. Dies ist ein unersetzlicher Verlust für die Luftfahrt, für das Land, für die Familien, die zu Hause auf ihre Angehörigen gewartet haben… Ewiges Gedenken an die Besatzung. Ehre. Schmerz. Dankbarkeit“, heißt es in der Nachricht.

Auch in der Brigade appellierte an alle, die nicht gleichgültig sind, mit der Bitte, sich an der Sammlung zur Unterstützung der Familien der vier Besatzungsmitglieder zu beteiligen.

Der Mi-24 ist ein Angriffs- und Transporthubschrauber, der in der Ukraine aktiv eingesetzt wird. Er wurde größtenteils von inländischen Unternehmen zu den Versionen Mi-24P und Mi-24PU1 modernisiert, wobei die Triebwerke durch moderne ukrainische ersetzt und die Waffensysteme verbessert wurden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Pilot eines ukrainischen Su-27-Kampfjets bei einem Kampfeinsatz in östlicher Richtung ums Leben kam.