Die Operationen gegen das ukrainische Militär sowie die Bombardierung der territorialen Zentren für die Rekrutierung und die soziale Unterstützung werden von den Strukturen der Hauptnachrichtendirektion und des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands beaufsichtigt. Dies erklärte der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Andrij Kowalenko am Sonntag, den 2. Februar.

„Operationen gegen das Militär, sowie mit der Untergrabung des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung überwachen die Strukturen der rf gru rf und fsb rf. Parallel dazu wird intensiviert und Medienkampagne weiterhin von 2022, aber vor allem große Anstrengungen zur Mobilisierung und Infusion in den Medien Teil (Blogger, Bots, soziale Netzwerke) zu untergraben ) Russen investieren von 2024“, betonte Kowalenko.

Wir werden daran erinnern, dass in Pawlohrad in Dnipropetrowsk am 2. Februar eine Explosion in der Nähe des Gebäudes des territorialen Bezirkszentrums für Personal und soziale Unterstützung stattfand.

Zuvor hatte ein Unbekannter an der Tankstelle in der Stadt Pirjatin im Gebiet Poltawa während der Eskorte der Wehrpflichtigen zum Ausbildungszentrum einen Soldaten des Poltawa-Territorialzentrums für Personal und soziale Unterstützung mit einer Schrotflinte erschossen, sein automatisches Gewehr genommen und war mit einem der Mobilisierten geflohen. Sie wurden anschließend verhaftet.