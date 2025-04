Ein Schlag für Sumy: 68 Menschen in Krankenhäusern, 8 von ihnen in ernstem Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bei dem russischen Beschuss von Sumy sind Dutzende von Menschen getötet worden. Darüber hinaus wurden mehr als 100 Menschen verletzt und die meisten von ihnen befinden sich in Krankenhäusern

RBK Ukrajina berichtet unter Bezugnahme auf das Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Das Staatsoberhaupt teilte mit, dass die Bewältigung der Folgen weitergeht. Alle notwendigen Dienste sind an den Rettungsmaßnahmen beteiligt.

„68 Opfer befinden sich derzeit in medizinischen Einrichtungen. Acht von ihnen befinden sich in einem ernsten Zustand. Die Ärzte tun alles, um Leben zu retten und die Gesundheit der Verletzten zu erhalten“, heißt es in der Erklärung.

Selenskyj sagte auch, dass die russischen Angreifer insgesamt 20 Gebäude beschädigt hätten. Darunter: eine Universität, Cafés, Geschäfte, ein Bezirksgericht und Wohnhäuser.

„Ich danke allen, die den Menschen am Ort des Beschusses geholfen haben: den medizinischen Notfallteams, dem Staatlichen Rettungsdienst, der Nationalen Polizei, den Versorgungsunternehmen und den Freiwilligen. Die Opfer haben eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, und dank Ihnen wird ihnen die benötigte Hilfe zuteil“, resümierte der Präsident.

