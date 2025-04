Russland verliert weitere 1170 Soldaten und eine Menge Ausrüstung an der Front, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden, vom 24. bis 25. April, haben die Russen an der Front 1170 Soldaten und mehr als 241 Stück militärische Ausrüstung verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 25.04.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 946.500 (+1170) Personen eliminiert;

Panzer – 10.703 (+9) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.315 (+3) Einheiten;

Artilleriesysteme – 26.895 (+72) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.372 (+3) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.144 (+3) Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 335 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 33.779 (+119) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.196 (+48) Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 45.906 (+151) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.860 Einheiten.

Russlands Luftangriffe

In der Nacht zuvor und die ganze Nacht hindurch griffen russische Invasoren die Ukraine mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an. In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen, und es wurden Luftabwehrkräfte eingesetzt.

Insbesondere griff der Angreifer Charkiw mit Angriffsdrohnen an. Infolge von fünf Explosionen geriet ein ziviles Unternehmen in Brand und Häuser wurden beschädigt.

Am Donnerstagnachmittag beschoss die russische Armee die Stadt Kramatorsk in der Region Donezk. Der Bahnhof und technische Gebäude wurden beschädigt.