Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Bürger werden gebeten, nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 18:00 bis 22:00 Uhr einzuschalten.

In der Ukraine ist der Stromverbrauch in den letzten Tagen zum ersten Mal gesunken. Dies berichtete Ukrenerho am Donnerstag, den 8. Mai.

Es wird festgestellt, dass der Verbrauch heute um 9:30 Uhr um 5,4% niedriger war als zur gleichen Zeit am Mittwoch.

„Dies ist auf das wolkenlose Wetter in den meisten Regionen zurückzuführen, das für eine effizientere Arbeit der Haushaltssolarkraftwerke sorgt als gestern“, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig werden die Ukrainer gewarnt, dass in den Stunden des morgendlichen und abendlichen Höchststandes weiterhin ein vorsichtiger Stromverbrauch notwendig ist.

„Schalten Sie von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 18:00 bis 22:00 Uhr nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig ein“, bittet der Energiesektor und erinnert daran, dass sich das Energiesystem nun weiter von den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen erholt.

Wir werden daran erinnern, dass am Montag in der Ukraine ohne Licht waren 68 Siedlungen in fünf Regionen. Die Abschaltungen erfolgten aufgrund von schlechtem Wetter.

Zuvor wurden in den ukrainischen Kernkraftwerken Chmelnyzkyj, Riwne und Süd Stromschwankungen verzeichnet. Dies wurde von der IAEA berichtet.

Sommer kann Licht nach Plan geben – wie man sich auf einen Stromausfall vorbereitet