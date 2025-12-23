Die Region Riwne ist nach dem Angriff der Russischen Föderation wieder vollständig mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund der komplizierten Situation im Energiesystem des Landes war die Region jedoch gezwungen, sofort stündliche Stromausfälle einzuführen.

Die Energieversorger der Region Riwne haben am 23. Dezember die Stromversorgung nach einem massiven russischen Angriff vollständig wiederhergestellt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Riwne, Olexander Kowal, am Dienstag mit.

„Die Energietechniker haben die Stromversorgung in der Region Riwne nach dem feindlichen Angriff vollständig wiederhergestellt. Ich danke ihnen für ihre Professionalität und ihren Einsatz“, sagte Kowal.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem des Landes stündliche Abschaltpläne in der Region eingeführt wurden. Insbesondere wird es von 12:00 bis 16:00 Uhr kein Licht an den Linien 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2 geben. Die Fahrpläne für die anderen Linien werden derzeit ausgearbeitet.

Zuvor wurde berichtet, dass infolge des neunten massiven Angriffs Russlands auf den Energiesektor seit Jahresbeginn am Dienstagmorgen, den 23. Dezember, die Verbraucher in den Regionen Riwne, Ternopil und Khmelnitsky fast vollständig ohne Strom waren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit der Nacht die massiven russischen Angriffe auf die Ukraine, vor allem auf den Energiesektor und die zivile Infrastruktur, andauern. Die Russische Föderation hat mehr als 650 Drohnen und mehr als dreißig Raketen eingesetzt. Infolge des Angriffs haben die Energieanlagen in den westlichen Regionen der Ukraine den größten Schaden erlitten.