Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Analysten des DeepState-Projekts berichteten über den Vormarsch des russischen Militärs in der Nähe von 4 Siedlungen in den Bezirken Pokrowsk und Bachmut in der Region Donezk.

*:* DeepState

*:* Den Analysten zufolge rückte der Feind bei Zvanivka im Bezirk Bachmut sowie bei Riwne und Dachne im Bezirk Pokrowsk und innerhalb von Pokrowsk vor.

Was dem vorausging:

Am 13. Dezember berichteten die Gesprächspartner der Ukrajinska Prawda, dass die Stadt Siwersk im Gebiet Donezk fast vollständig verloren sei. Es werden Reserven benötigt, um die Kontrolle über die Stadt wiederzuerlangen.

Am 16. Dezember meldete DeepState, dass die russische Armee Serebrjanka besetzt hat und in die Nähe von 4 weiteren Siedlungen in der Region Donezk vorgerückt ist.