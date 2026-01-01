In der Silvesternacht griffen die Russen mit mehr als 200 Angriffsdrohnen an: Es gab Treffer an 15 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwischen dem Abend des 31. Dezember und dem Morgen des 1. Januar griffen die Russen die Ukraine mit 205 Angriffsdrohnen an. Es gelang ihnen, 176 Drohnen zu neutralisieren, während 24 Angriffsdrohnen an 15 Orten registriert wurden.

Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

„In der Nacht zum 01. Januar 2026 (ab 18:00 Uhr am 31. Dezember 2025) griff der Feind mit 205 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen aus den Richtungen: Orel, Brjansk, Kursk, Primorsko-Achtarsk, Millerowo – in der Russischen Föderation, Chauda, Hwardijske – in den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim, Donezk – in den vorübergehend besetzten Gebieten, etwa 130 davon waren Schahed.

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 08:30 Uhr 176 feindliche Schahed, Gerbera und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.“

„Gleichzeitig wurden 24 Kampfdrohnen an 15 Orten registriert.

Die Luftwaffe stellte fest, dass der Angriff weitergeht und sich noch mehrere feindliche Drohnen im Luftraum befinden.