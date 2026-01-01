Russische Angriffe auf die Infrastruktur von Ukrsalisnyzja: Was sind die Folgen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 1. Januar 2026 wurde die Infrastruktur der Ukrsalisnyzja in den Regionen Odessa, Sumy und Wolhynien durch russische Angriffe beschädigt, sagte Vizepremierminister und Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung Olexij Kuleba

Die Gebäude des Lokomotivdepots in Kowel wurden beschädigt, und es wurden etwa sieben Treffer durch feindliche Drohnen auf dem Gebiet verzeichnet.

Die russische Armee griff auch einen Bahnhof in Konotop an und beschädigte Güterwagen.

„Darüber hinaus haben die Angreifer die logistische Infrastruktur der Region Odessa mit Sheds angegriffen, und es besteht weiterhin die Gefahr wiederholter Angriffe, was die Wiederaufbauarbeiten erschwert“, sagte Kuleba.

Ihm zufolge sind die Reparaturteams von Ukrsalisnyzja dabei, die Folgen zu beseitigen. Der Zugverkehr wurde durch den Angriff nicht beeinträchtigt.

Zur Wiederholung:

Am 1. Januar griff die Russische Föderation die Hafeninfrastruktur der Ukraine erneut mit Drohnen an. Bei dem nächtlichen Luftangriff wurden Einrichtungen in den Häfen der Region Odessa beschädigt.