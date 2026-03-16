Die Russen haben Charkiw mit „Schahed“-Drohnen angegriffen: Eine Person wurde verletzt, die Infrastruktur wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine Person wurde am Morgen des 16. März bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Charkiw verletzt.

Quelle: Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram

Details: Zunächst meldete der Bürgermeister zwei Treffer von Drohnen des Typs „Schahed“ im Kiewer Bezirk von Charkiw, später einen weiteren Angriff auf den Schewtschenkow-Bezirk.

„Am Ort des Angriffs gibt es mindestens eine verletzte Person“, erklärte Terechow.

Später fügte der Bürgermeister hinzu, dass ein weiterer Angriff an der Grenze zwischen dem Kiewer und dem Schewtschenkowski Bezirk stattfand – dort wurde die Verkehrsinfrastruktur beschädigt.