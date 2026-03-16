In der Ukraine ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen aus den USA zurückgegangen: die beliebtesten Modelle im Februar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Februar kauften die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Im Februar kauften die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Den größten Anteil daran (60 %) hatten Benzinfahrzeuge.

Elektroautos machten 16 % aus.

Auf Hybridfahrzeuge entfallen 14 %.

Dieselfahrzeuge machen 6 % aus.

Autos mit LPG-Anlage machen 4 % aus.

Das Durchschnittsalter der gebrauchten „Amerikaner“, die im Februar den ukrainischen Fahrzeugbestand ergänzt haben, beträgt 7 Jahre.

In die Top 5 der in den USA hergestellten Gebrauchtwagen schafften es:

FORD Escape – 326 Stück;

BMW X3 – 234 Stück;

BMW X5 – 203 Stück;

NISSAN Rogue – 193 Stück;

JEEP Cherokee – 162 Stück