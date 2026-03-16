Die Regierung hat bekannt gegeben, wie die Ukraine einen konkreten Termin für den EU-Beitritt erreichen will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die endgültige Entscheidung hängt von allen EU-Mitgliedstaaten ab Die Ukraine setzt die Verhandlungen über die Festlegung eines konkreten Datums für ihren Beitritt zur Europäischen Union fort. Die endgültige Entscheidung hängt von allen EU-Mitgliedstaaten ab, nicht von der Europäischen Kommission.

Dies erklärte der für den Beitritt zur EU und zur NATO zuständige Vizepremier Taras Katschka in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Was wir von Ursula von der Leyen gehört haben, ist eine völlig normale Haltung, dass sie keinen Termin nennen kann. Und dies ist übrigens eine völlig normale Aussage der Präsidentin der Europäischen Kommission, da wir diese Beitrittsverhandlungen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union führen“, erklärte Katschka.

Er fügte hinzu, dass die Europäische Kommission hier als Ad-hoc-Institution auftritt, die im Namen der Mitgliedstaaten handelt.

„Solange sich nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf ein bestimmtes Datum einigen, kann die Kommission überhaupt nicht in solchen Kategorien sprechen. Ich denke, dass diese Diskussion weitergehen muss, bis dieses Datum feststeht“, erklärte der Vizepremier.

Seinen Worten zufolge könnte die aktive Umsetzung von Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit eine optimistischere Atmosphäre schaffen, um den Prozess zu beschleunigen.

„Wenn wir jedoch bei den Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit ehrgeiziger vorgehen, wird dies eine optimistischere Atmosphäre schaffen“, fügte Katschka hinzu.

Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine bis 2027