Die ukrainischen Streitkräfte haben einen russischen Angriff auf der Straße nach Jampol vereitelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer setzten eine Angriffsgruppe auf Quads ein, in der Erwartung, bei starkem Schneefall unbemerkt vorbeizukommen, aber sie hatten sich verkalkuliert.

Das ukrainische Militär hat auf der Straße nach Yampol einen russischen Angriff auf Quads vereitelt. Trotz starken Schneefalls und böigem Wind zerstörten die Piloten des SIGNUM-Bataillons feindliche Ausrüstung und Arbeitskräfte. Das entsprechende Video wurde vom Pressedienst der Armee am Dienstag, den 6. Januar, veröffentlicht.

„Starker Schneefall, böiger Wind, null Sicht. Unter solchen Bedingungen hebt die Mavic nicht ab. Der Feind hat beschlossen, dass dies seine Chance ist“, heißt es in der Videobeschreibung.

Die russischen Angreifer starteten eine Angriffsgruppe auf Quads, in der Erwartung, unentdeckt vorbeizukommen, aber sie haben sich verkalkuliert.

Die Gruppe der Russen wurde auf der Straße nach Yampol entdeckt. Die Piloten des SIGNUM-Bataillons beteiligten sich sofort an der Arbeit. Sie arbeiteten in Paaren.

„Koordination, Erfahrung und Kohärenz führten zu Ergebnissen. Der Angriff – gestoppt. Die lebenden Kräfte des Feindes – vernichtet. Feindliche Ausrüstung – verbrannt.“

Https://www.facebook.com/reel/25526805656988274/&show_text=false&width=560&t=0

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär die Verteidigung der Stadt Rodinskoje in der Region Donezk übernimmt.

Ukrainische Streitkräfte vereiteln russischen Versuch, Sewerskij Donez einzunehmen